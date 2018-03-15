Ещё
Реконструкцию музея Маяковского завершат к 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реконструкцию музея Маяковского завершат к 2019 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил директор Государственного музея Владимира Маяковского Алексей Лобов.
В рамках реконструкции музея Маяковского его пространство будет увеличено, а также появятся новые локации.
— Проект реконструкции сложный и интересный. Пространство музея расширится, дополнится новыми локациями. Например, у нас в подвале появится кафе поэтов по типу «Бродячей собаки», где собирались поэты в начале XX века, в том числе и Маяковский, — пояснил Алексей Лобов.
Он также добавил, что в здании появится своя сцена для проведения дискуссий, мероприятий и поэтических батлов. На данный момент рабочие приводят в идеальное состояние концертный зал, в котором будет установлено профессиональное оборудование. Директор музея также уточнил, что реконструкция будет продлена.
— К сожалению, сроки сдвинулись до 2019 года. Мы разрабатываем новый проект, потому что требования к музеям Москвы изменились, и вписать все это в уже существующее пространство невозможно. Но реконструкция такого музея делается на многие десятилетия, обидно, что к юбилею поэта открыться не удалось, но важен результат, — подчеркнул Алексей Лобов в интервью изданию «Борисовские пруды».
По его словам, реконструкция является важным периодом для музея Маяковского.
Вечерняя Москва: последние новости
Кабинет директора музея как художественное высказывание Архив открывает двери на ночь и показывает автографы поэтов Время собирать билеты и дарить картины: О чем писала «Вечерка» много лет назад
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение