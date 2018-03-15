Реконструкцию музея Маяковского завершат к 2019

Об этом сообщил директор Государственного музея Владимира Маяковского Алексей Лобов.

В рамках реконструкции музея Маяковского его пространство будет увеличено, а также появятся новые локации.

— Проект реконструкции сложный и интересный. Пространство музея расширится, дополнится новыми локациями. Например, у нас в подвале появится кафе поэтов по типу «Бродячей собаки», где собирались поэты в начале XX века, в том числе и Маяковский, — пояснил Алексей Лобов

Он также добавил, что в здании появится своя сцена для проведения дискуссий, мероприятий и поэтических батлов. На данный момент рабочие приводят в идеальное состояние концертный зал, в котором будет установлено профессиональное оборудование. Директор музея также уточнил, что реконструкция будет продлена.

— К сожалению, сроки сдвинулись до 2019 года. Мы разрабатываем новый проект, потому что требования к музеям Москвы изменились, и вписать все это в уже существующее пространство невозможно. Но реконструкция такого музея делается на многие десятилетия, обидно, что к юбилею поэта открыться не удалось, но важен результат, — подчеркнул Алексей Лобов в интервью изданию «Борисовские пруды».

По его словам, реконструкция является важным периодом для музея Маяковского.