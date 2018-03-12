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Представлены обновления платформы Artefact для выставок в дополненной реальности
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Представлены обновления платформы Artefact для выставок в дополненной реальности 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Lenta.ru
В Пушкинском музее состоялась пресс-конференция, посвященная обновлению платформы дополненной реальности Artefact. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Музеи активно развиваются и не могут оставаться такими же, какими были месяц назад. Мы осваиваем новые техники для вовлечения аудитории. Инструмент Artefact позволяет каждому посетителю глубже вникнуть в историю искусства интересным, современным способом», — отметила директор музея Марина Лошак.
Мероприятие посетил министр культуры России Владимир Мединский. По его словам, к проекту уже подключились более 90 культурных институций. «Несмотря на то, что приложение было разработано в середине прошлого года, сегодня на его базе размещено уже 50 выставок, и еще 50 находятся на стадии разработки», — заявил министр.
«Приложение стало распознавать объемные предметы. Также пользователям стали доступны аудиогиды, которые начинают работу сразу же после наведения смартфона на экспонат. В числе других нововведений — новые элементы дополненной реальности — «точки интереса», позволяющие разнообразить информацию и сделать рассказ о произведении более увлекательным», — рассказал о приложении куратор проекта Artefact Вадим Ваньков.
Artefact — интерактивный гид по выставкам, который позволит музеям создавать экспозиции в дополненной реальности.
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