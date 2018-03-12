О вологодском прянике написали книгу

Презентация книги «Технология русских пряников — искусство и ремесло» прошла в вологодском музее-заповеднике. Ее автором стала технолог кондитерских изделий, известный в Вологде мастер Маргарита Коновалова.

На страницах издания можно прочесть о том, чем отличается заварной пряник от сырцового, в каком музее нашей области находится самая большая коллекция резных досок для выпекания, что такое козуля и в чем ее особенность. Читатель узнает об истории пряничного искусства, об известных на Вологодчине пряничниках, а также о современных мастерах. Опыт по выпеканию пряников передала и сама автор.

«Для меня главное — это технология изготовления. Если она не будет соблюдена полностью, то пряник просто не получится», — рассказала Маргарита Юрьевна.

Добавим, что сейчас на Вологодчине одним из самых развитых и сложных направлений в пряничном искусстве является печатный пряник. Для них специально изготавливают резные формы.