Больше 200 млн рублей собрали жители области на строительство музея «Самбекские высоты»

Инициатива создания народного музея принадлежит ветеранам Великой Отечественной. Эту инициативу поддержали участники военно-патриотических и поисковых клубов, а также губернатор Ростовской области Василий Голубев . «Народный музей создается как дань памяти всем, кто защищал донскую землю. Мы всегда будем вспоминать тех, кто сделал все, чтобы сегодня было мирное небо.» — комментировал свое решение глава региона.

Музейный комплекс общей площадью более трех тысяч квадратных метров станет органичной частью мемориала славы «Самбекские высоты», он расположен в Неклиновском районе. Именно здесь в годы войны пролегала линия Миус-фронта и шли одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной. Погибли, пропали без вести и были ранены около 800 тысяч советских солдат. На территории музея будет развернута экспозиция военной техники времен Великой Отечественной. Уникальной составляющей музея станет современное мультимедийное оборудование с видео— и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты тех исторических событий.

Прообразом будущего мемориального комплекса стал музей на Поклонной горе. На разработку проектно-сметной документации будущего музейного комплекса из бюджета Ростовской области было направлено около 15 млн руб.