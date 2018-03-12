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Больше 200 млн рублей собрали жители области на строительство музея «Самбекские высоты»
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Больше 200 млн рублей собрали жители области на строительство музея «Самбекские высоты» 

Деловое сообщество 12 марта 2018
Инициатива создания народного музея принадлежит ветеранам Великой Отечественной. Эту инициативу поддержали участники военно-патриотических и поисковых клубов, а также губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Народный музей создается как дань памяти всем, кто защищал донскую землю. Мы всегда будем вспоминать тех, кто сделал все, чтобы сегодня было мирное небо.» — комментировал свое решение глава региона.
Музейный комплекс общей площадью более трех тысяч квадратных метров станет органичной частью мемориала славы «Самбекские высоты», он расположен в Неклиновском районе. Именно здесь в годы войны пролегала линия Миус-фронта и шли одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной. Погибли, пропали без вести и были ранены около 800 тысяч советских солдат. На территории музея будет развернута экспозиция военной техники времен Великой Отечественной. Уникальной составляющей музея станет современное мультимедийное оборудование с видео— и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты тех исторических событий.
Прообразом будущего мемориального комплекса стал музей на Поклонной горе. На разработку проектно-сметной документации будущего музейного комплекса из бюджета Ростовской области было направлено около 15 млн руб.
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