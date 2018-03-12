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Знаменитая картина Василия Поленова вернулась в Россию
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Знаменитая картина Василия Поленова вернулась в Россию 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Долгожданное возвращение картины «Пруд с ветлами» состоялось спустя 75 лет.
Картина Василия Поленова «Пруд с ветлами», которое было похищено фашистами в 43-м году, спустя более семи десятков лет, вернулась на Родину.
Возвращение состоялось благодаря российским и немецким галеристам. В августе 1943 года при отступлении, гитлеровцы забрали с собой больше трети экспонатов городского музея в Таганроге, в том числе «Пруд с ветлами». Также были похищены полотна Шишкина, Богданова — Бельского, Айвазовского.
Картина успела побывать в художественный галереях разных стран и в частных коллекциях. В 1986 году за 40 марок ее выкупил художественный музей города Киль.
Спустя несколько лет немцы решили проверить происхождение картины на предмет принадлежности к утраченным ценностям.
«Музей города Киля сначала прочел это в каталоге, затем обратился к нам в германо-российский музейный диалог. После наших изысканий мы пришли к выводу, что эта единственная картина Поленова, что копий нет и эта картина должна принадлежать Таганрогу», — заявила доктор Бритта Кайзер Шустер.
В ближайшее время «Ветловый пруд» Поленова займет свое место во дворце Алфераки, в том самом месте, откуда картина и была похищена.
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