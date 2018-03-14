Ученики одной из школ Южнопортового посетили Музей изобразительных искусств имени Пушкина

Учащиеся 5 «Б» класса школы № 1274 имени Владимира Маяковского посетили уже полюбившийся им Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— На этот раз ребята узнали об особенностях архитектуры и скульптуры Древней Греции, услышали новые мифы и погрузились в атмосферу тех времен. Ребята ждут с нетерпением следующей экскурсии в этот замечательный музей, — отметил представитель администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (мю)