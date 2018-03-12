Директор ГМИИ имени Пушкина посоветовал приложение для изучения экспонатов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости . Самые знаменитые экспонаты Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, которые расположены в Галерее искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков, теперь можно изучить с помощью мобильного приложения Artefact в режиме реального времени, сообщила журналистам в понедельник директор музея Марина Лошак

"Приходя в Галерею искусств стран Европы и Америки XIX — XX веков, в тот самый музей, где хранится самая главная, самая знаменитая часть нашей коллекции импрессионистов и постимпрессионистов, любому из посетителей предоставляется возможность, подойдя к любой картине, нажать на экран своего мобильного устройства, получить очень интересную дополнительную информацию о картине, которую видит перед собой", — сказала Лошак.

Она отметила, что приложение было разработано специально к Чемпионату мира 2018 года, чтобы туристы, которые приедут в Москву, могли бы больше узнать про экспонаты музея на английском языке.

"Очень скоро, в конце марта, у нас откроется потрясающая выставка «Лейденская школа» с Рембрандтом, Вермеером и фантастическими художниками, которых мы так любим. И уже в рамках этой выставки мы используем возможности приложения, которое позволит нашему зрителю самостоятельно узнать больше о тех вещах, которые окажутся здесь на короткий срок", — рассказала Лошак.

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский отметил, что с этим приложением отпадает необходимость в аудиогиде, так как оно автоматически включает его при распознавании картины. По его словам, к приложению Artefact уже подключены 90 музеев и организаций, а также в него внесены около 50 выставок.

Всего в приложение включены 280 экспонатов музея. Для того чтобы им воспользоваться, его необходимо скачать и навести экран телефона на экспонат. Также в приложении можно увидеть экспонаты до реставрации.