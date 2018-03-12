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Искусство топиария освоили жители Некрасовки
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Искусство топиария освоили жители Некрасовки 

Управа района Некрасовка 12 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
В преддверии 8 Марта участники пилотного проекта «Активное долголетие», филиала «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» посетили занятие в творческой мастерской, где они смогли освоить искусство топиария.
Искусство топиария существует много столетий. Когда — то давно садовники придавали деревьям и кустарникам экзотическую форму, соревнуясь друг с другом в мастерстве и стараясь превратить сад в райский уголок.
— Каждый из нас способен создать это маленькое чудо. Нужно только знать основные принципы работы, иметь под рукой материалы, быть внимательным и замечать красоту вокруг себя, — уточнил представитель центра.
Такие занятия повышают жизненную активность, помогают овладеть навыками творческого процесса, развивают моторику пальцев. (вт)
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