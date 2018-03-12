В Москве открылась выставка осетинского художника Марата Гогаева

В залах Московского государственного музея Сергея Есенина открылась первая персональная выставка молодого художника из Северной Осетии Марата Гогаева.

Экспозиция включает портреты, пейзажи, натюрморты, графические работы, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Особое место на выставке занимают пейзажи села Константиново, малой родины Есенина.

Выставка будет работать до 31 марта, сообщается на сайте музея.

Марат Гогаев родился в 1992 году во Владикавказе. В 2015 году с отличием окончил Российскую государственную специализированную академию искусств. Член Союза художников России, неоднократно участвовал в различных художественных выставках, награжден дипломом Российской академии художеств. В настоящее время преподает в художественной студии в Москве.