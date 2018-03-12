Ещё
В Москве открылась выставка осетинского художника Марата Гогаева
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве открылась выставка осетинского художника Марата Гогаева 

«Это Кавказ» 12 марта 2018
В залах Московского государственного музея Сергея Есенина открылась первая персональная выставка молодого художника из Северной Осетии Марата Гогаева.
Экспозиция включает портреты, пейзажи, натюрморты, графические работы, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Особое место на выставке занимают пейзажи села Константиново, малой родины Есенина.
Выставка будет работать до 31 марта, сообщается на сайте музея.
Марат Гогаев родился в 1992 году во Владикавказе. В 2015 году с отличием окончил Российскую государственную специализированную академию искусств. Член Союза художников России, неоднократно участвовал в различных художественных выставках, награжден дипломом Российской академии художеств. В настоящее время преподает в художественной студии в Москве.
«Это Кавказ»: последние новости
В Северной Осетии пройдет фестиваль спектаклей на национальном языке Дагестанские медики выходили младенца весом 450 граммов В Чечне из-за отказа от прививок погибли 10 детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской20
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение