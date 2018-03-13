В Нижнем Новгороде откроется персональная выставка Александра Чернигина

В Нижегородском государственном выставочном комплексе состоится торжественное открытие персональной выставки «Фразы» известного нижегородского художника Александра Чернигина , которая посвящена его 65-летию, сообщает Выставочный комплекс.

«Работы Александра Чернигина отличаются тонким лиризмом и мягким юмором. Узнаваемая манера восходит к традиции тенеброзо (свето-тональной живописи), которая неизменно вызывает зрительский восторг иллюзией реальной жизни», — говорится в сообщении.

Чернигин пишет портреты, пейзажи, композиции, натюрморты. Его произведения находятся в галереях, а также в коллекциях частных лиц и в государственных музеях.

На выставке «Фразы» представлены 85 произведений именитого художника.

Откроется экспозиция 14 марта в 16.00 и будет работать до 15 апреля.

Напомним, группа «Уматурман» может выступить на открытии стадиона «Нижний Новгород».