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В Нижнем Новгороде откроется персональная выставка Александра Чернигина
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В Нижнем Новгороде откроется персональная выставка Александра Чернигина 

Vgoroden.ru 13 марта 2018
Фото: Vgoroden.ru
В Нижегородском государственном выставочном комплексе состоится торжественное открытие персональной выставки «Фразы» известного нижегородского художника Александра Чернигина, которая посвящена его 65-летию, сообщает Выставочный комплекс.
«Работы Александра Чернигина отличаются тонким лиризмом и мягким юмором. Узнаваемая манера восходит к традиции тенеброзо (свето-тональной живописи), которая неизменно вызывает зрительский восторг иллюзией реальной жизни», — говорится в сообщении.
Чернигин пишет портреты, пейзажи, композиции, натюрморты. Его произведения находятся в галереях, а также в коллекциях частных лиц и в государственных музеях.
На выставке «Фразы» представлены 85 произведений именитого художника.
Откроется экспозиция 14 марта в 16.00 и будет работать до 15 апреля.
Напомним, группа «Уматурман» может выступить на открытии стадиона «Нижний Новгород».
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