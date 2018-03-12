Филиал «Братеево» ТЦСО «Орехово» организовал экскурсию в Музей метрополитена 

Экскурсия в Музей метрополитена и Центр профориентации для получателей социальных услуг состоялась в минувшую субботу, 10 марта.
Экскурсионный поход стал частью встреч краеведческого клуба «Московские окрестности». Руководитель районного клуба Татьяна Моргунова рассказала участникам экскурсии о классической экспозиции, представленной в стенах музея, о макетах схем метро, указателей и жетонов.
— В музее представлена как классическая экспозиция, рассказывающая об истории московского метрополитена, так и увлекательные вещи, среди которых современный тренажер-стимулятор для машиниста. Также можно воспользоваться функцией открытия-закрытия двери, включения объявлений станций, — отметила заведующий отделением дневного пребывания филиала «Братеево» ТЦСО «Орехово» Оксана Смолина.
Фото предоставила Оксана Смолина.