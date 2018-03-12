Ещё
Филиал «Братеево» ТЦСО «Орехово» организовал экскурсию в Музей метрополитена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Филиал «Братеево» ТЦСО «Орехово» организовал экскурсию в Музей метрополитена 

Управа района Братеево города Москвы 12 марта 2018
Фото: Братеево
Экскурсия в Музей метрополитена и Центр профориентации для получателей социальных услуг состоялась в минувшую субботу, 10 марта.
Экскурсионный поход стал частью встреч краеведческого клуба «Московские окрестности». Руководитель районного клуба Татьяна Моргунова рассказала участникам экскурсии о классической экспозиции, представленной в стенах музея, о макетах схем метро, указателей и жетонов.
— В музее представлена как классическая экспозиция, рассказывающая об истории московского метрополитена, так и увлекательные вещи, среди которых современный тренажер-стимулятор для машиниста. Также можно воспользоваться функцией открытия-закрытия двери, включения объявлений станций, — отметила заведующий отделением дневного пребывания филиала «Братеево» ТЦСО «Орехово» Оксана Смолина.
Фото предоставила Оксана Смолина.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Юным избирателям подарят билеты на концерт звезд в Москве В библиотеке №150 прошла лекция, посвященная творчеству Мариуса Петипа В КЦ «Братеево» открыли студию развития интеллекта «Mega-Mind»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской20
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение