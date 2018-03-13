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Лекция о детях Александра Скрябина пройдет в мемориальном музее музыканта
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Лекция о детях Александра Скрябина пройдет в мемориальном музее музыканта 

Управа района Арбат города Москвы 13 марта 2018
Фото: Арбатские Вести
Лекция «Дети гения», на которой расскажут о судьбах детей Александра Скрябина, пройдет в мемориальном музее музыканта. Гостей ждут 17 марта.
На мероприятии посетители узнают о малоизвестных фактах жизни Риммы, Марии, Елены, Льва, Ариадны, Юлиана и Марины Скрябиных. Гостям расскажут о том, как прошло детство наследников великого музыканта и как они пережили самые сложные периоды XX века.
Лекция дополняется аудиоматериалами и выдержками из архивных документов фондов музея имени Александра Скрябина.
Вход платный.
Гостей ждут в 16:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
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