Лекция о детях Александра Скрябина пройдет в мемориальном музее музыканта

Лекция «Дети гения», на которой расскажут о судьбах детей Александра Скрябина , пройдет в мемориальном музее музыканта. Гостей ждут 17 марта.

На мероприятии посетители узнают о малоизвестных фактах жизни Риммы, Марии, Елены, Льва, Ариадны, Юлиана и Марины Скрябиных. Гостям расскажут о том, как прошло детство наследников великого музыканта и как они пережили самые сложные периоды XX века.

Лекция дополняется аудиоматериалами и выдержками из архивных документов фондов музея имени Александра Скрябина.

Вход платный.

Гостей ждут в 16:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.