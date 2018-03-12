Директором одного из старейших музеев Украины хотят назначить художника-майдановца

За Ройтбурда, победившего в конкурсе на должность главы музея, вступились некоторые представители украинской музейной сферы, передает Lb.ua.

Они выступили с открытым письмом к главе Одесского областного совета Анатолию Урбанскому и министру культуры Евгению Нищуку.

«Критическая ситуация в Одесском художественном музее с сохранением коллекции и состоянием здания свидетельствует о необходимости немедленного вмешательства. Отсутствие профессионального руководства музея может привести к необратимым потерям как здания, так и коллекции», — говорят музейщики.

Они утверждают, что Ройтбурд известен не только как художник, но и как успешный организатор и арт-менеджер.

«В частности, именно благодаря его авторитету в 1996 году в Одессе был основан Центр современного искусства Сороса, который системно повлиял на современный художественный процесс на Украине», — отмечается в письме.

Подписали письмо директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец, ее заместитель Ольга Балашова , директор Центра Довженко Иван Козленко, представительница ICOM Катерина Чуева, глава правления Украинского центра развития музейного дела Владислав Пиоро, гендиректор Национального культурного и музейного комплекса «Художественный Арсенал» Олеся Островская-Люта.

Они также призвали обратить внимание на комментарии некоторых депутатов.

Ранее депутаты Одесского облсовета от «Оппозиционного блока» заявили, что будут блокировать назначение Ройтбурда на должность директора Одесского художественного музея.

Среди прочего Ройтбурд известен тем, что поддержал убийство «куликовцев» 2 мая 2014 года, заявив, что этот день следует объявить праздничным, так как «украинские патриоты спасли город от большой беды».

Одесский художественный музей открыли в 1899 году стараниям Одесского общества изящных искусств. Его собрание начинает историю с картин, переданных для музея Петербургской Академией художеств. При этом музей разместили в специально выкупленном городским главой Одессы Григорием Маразли в 1888 году дворце Нарышкиных.