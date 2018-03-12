Юные певицы из Марьиной Рощи стали призерами международного конкурса-фестиваля

Международный открытый конкурс-фестиваль «Браво, новые имена!» состоялся на минувшей неделе в столице. В мероприятии приняли участие юные вокалистки из студии «Карнавал», базирующейся в «Центре искусств и творчества Марьина Роща» на Октябрьской улице. Об этом сообщила методист центра Анна Уманская.

— По итогам фестиваля Евангелина и Таисия Алешкины были награждены дипломами лауреатов первой и третьей степени, — пояснила Уманская.

Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» расположен по адресу: Октябрьская улица, 58. (ак)