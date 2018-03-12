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Юные певицы из Марьиной Рощи стали призерами международного конкурса-фестиваля
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Юные певицы из Марьиной Рощи стали призерами международного конкурса-фестиваля 

Управа района Марьина роща 12 марта 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Международный открытый конкурс-фестиваль «Браво, новые имена!» состоялся на минувшей неделе в столице. В мероприятии приняли участие юные вокалистки из студии «Карнавал», базирующейся в «Центре искусств и творчества Марьина Роща» на Октябрьской улице. Об этом сообщила методист центра Анна Уманская.
— По итогам фестиваля Евангелина и Таисия Алешкины были награждены дипломами лауреатов первой и третьей степени, — пояснила Уманская.
Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» расположен по адресу: Октябрьская улица, 58. (ак)
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