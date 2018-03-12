Марк Захаров назвал Табакова выдающимся деятелем искусств

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

"Олег Павлович был человеком многогранного таланта, который украшал нашу жизнь, создавая поле творческого настроения и творческой радости. Он придумывал разные награды и премии, он вел за собой этот корабль художественного театра. Это была выдающаяся личность, выдающийся деятель искусства, который навсегда войдет в нашу историю", — сказал Захаров РИА Новости.

По его словам, после страшной вести о кончине Табакова он находится в растерянности и замешательстве, думая о том, кто теперь станет руководителем Художественного театра имени Чехова. «Как найти человека, обладающего такой силой и энергией, которая присуща была Олегу Павловичу? Трудно ответить на этот вопрос, но думаю, что во главе МХАТа должен стоять режиссер — не звезда кино, не еще кто-то другой, а именно режиссер, чтобы это был авторский театр, как было при Олеге Павловиче Табакове», — сказал Захаров.