Ещё
Марк Захаров назвал Табакова выдающимся деятелем искусств
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марк Захаров назвал Табакова выдающимся деятелем искусств 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Известный режиссер и художественный руководитель Московского театра «Ленком» Марк Захаров назвал Олега Табакова выдающимся деятелем искусств, который навсегда войдет в историю.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
"Олег Павлович был человеком многогранного таланта, который украшал нашу жизнь, создавая поле творческого настроения и творческой радости. Он придумывал разные награды и премии, он вел за собой этот корабль художественного театра. Это была выдающаяся личность, выдающийся деятель искусства, который навсегда войдет в нашу историю", — сказал Захаров РИА Новости.
По его словам, после страшной вести о кончине Табакова он находится в растерянности и замешательстве, думая о том, кто теперь станет руководителем Художественного театра имени Чехова. «Как найти человека, обладающего такой силой и энергией, которая присуща была Олегу Павловичу? Трудно ответить на этот вопрос, но думаю, что во главе МХАТа должен стоять режиссер — не звезда кино, не еще кто-то другой, а именно режиссер, чтобы это был авторский театр, как было при Олеге Павловиче Табакове», — сказал Захаров.
РИА Новости: последние новости
Выходные в Москве: концерты Prodigy и "Ленинграда" Скончался художник Александр Кравчук, написавший портрет Алексия II Биография Бориса Мессерера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской20
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение