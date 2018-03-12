В районе Зюзино пройдет праздник «День музея»

Жителей района Зюзина приглашают на праздник «День музея», посвященный 3-й годовщине создания музея «Зюзинская волость».

Праздник пройдет 13 марта. Начало в 15.00. Мероприятие состоится по адресу: улица Каховка, дом 11, корпус 2.

Вход свободный, прийти может любой желающий.

Основу коллекции музея, составляют материалы и экспонаты из государственных архивов, и личных архивов жителей района Зюзино. Благодаря, организаторам музея и активным старожилам, удалось воссоздать историю села, события Великой Отечественной войны, прошедшие через судьбы жителей села Зюзино, увековечить память о военном и трудовом подвиге односельчан. В настоящее время, в пополнении фондов музея «История района Зюзино» продолжают принимать активное участие: жители района Зюзино, представители Совета ветеранов, специалисты управы, учителя, учащиеся школ района. Основная экспозиция музея включает в себя военно-патриотический и историко-краеведческий разделы.