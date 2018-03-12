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На Новопесчаной поговорят о постимпрессионизме
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На Новопесчаной поговорят о постимпрессионизме 

Управа района Сокол города Москвы 12 марта 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Новая лекция цикла «Художественные революции XIX века», четвертая по счету, будет прочитана на Соколе во вторник, 13 марта. Ее автор и лектор — искусствовед Елена Якимович.
«В четвертой лекции разворачивается сложнейшая картина развития живописи эпохи постимпрессионизма. Это время перехода от аналитической живописи к «синтезу наблюдений», построению новых миров Сезанном и Ван Гогом. Эти два художника станут основными героями лекции; будут показаны их связи с импрессионизмом, но и причины, по которым они пошли дальше», — говорится в сообщении организатора.
Начало лекции — в 19.30 по адресу Новопесчаная улица, 23, корп.7. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. (ак)
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