На Новопесчаной поговорят о постимпрессионизме

Новая лекция цикла «Художественные революции XIX века», четвертая по счету, будет прочитана на Соколе во вторник, 13 марта. Ее автор и лектор — искусствовед Елена Якимович.

«В четвертой лекции разворачивается сложнейшая картина развития живописи эпохи постимпрессионизма. Это время перехода от аналитической живописи к «синтезу наблюдений», построению новых миров Сезанном и Ван Гогом. Эти два художника станут основными героями лекции; будут показаны их связи с импрессионизмом, но и причины, по которым они пошли дальше», — говорится в сообщении организатора.

Начало лекции — в 19.30 по адресу Новопесчаная улица, 23, корп.7. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. (ак)