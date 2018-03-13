Климатический форум-2018 планируется провести в парке «Зарядье» в конце августа

Климатический форум-2018 планируется провести в парке «Зарядье» в конце августа, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на заседании международного экспертного совета при правительстве столицы

«Следующее заседание, в расширенном составе, состоится в рамках климатического форума в конце августа 2018 г., который, скорее всего, пройдет в парке «Зарядье», — заявил А. Кульбачевский.

В 2017 г. форум был проведен в Центральном выставочном зале «Манеж», в его работе приняли участие 7 тыс. представителей органов власти, общественных и коммерческих организаций из 17 стран мира. В рамках мероприятия были представлены более 300 докладов на такие темы, как построение эффективных климатических стратегий, актуальные направления территориального развития и урбанистики, климатические риски и возможности для бизнеса, инновации и технологии, альтернативная энергетика, международный опыт реализации климатических проектов.