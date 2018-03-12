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Стартовал конкурс авторских работ из янтаря
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Стартовал конкурс авторских работ из янтаря 

Ростех 12 марта 2018
Фото: Ростех
Оргкомитет Международного экономического форума янтарной отрасли AMBERFORUM 2018 в третий раз объявил открытый конкурс авторских работ из янтаря для художников разных специализаций, дизайнеров и фирм-производителей. Конкурс проводится в целях продвижения бренда калининградского янтаря.
Конкурс пройдет с 12 марта по 10 июня, прием работ продлится с 15 апреля по 15 мая 2018 года. Каждый участник может подавать не более трех работ в трех номинациях: «Ювелирное изделие», «Художественная резьба», «Интерьерные объекты». Победитель в каждой номинации получит сертификат на 1 килограмм поделочного янтаря.
Оценивать работы будет компетентное жюри под председательством директора Калининградского музея янтаря Татьяны Суворовой. Эксперты отберут работы, которые будут отражать профессионализм композиционного решения, оригинальность художественного замысла, убедительность художественного образа, мастерство изготовления, применение новых техник и технологий.
«Выставка авторских произведений калининградских художников, как и сам форум, — свидетельство того, что Россия предпринимает энергичные шаги, направленные на развитие Калининграда как центра ювелирного и камнерезного искусства в российском и международном контекстах», — отметила Татьяна Суворова.
Также организаторами запланирован приз зрительских симпатий. В данной номинации победитель будет назван путем открытого голосования в социальных сетях и на официальном сайте конкурса. Победитель также получит сертификат на 1 килограмм сырья.
В 2017 году на конкурс было подано около 30 работ, среди победителей — известные художники по янтарю и ювелиры.
«Проведение конкурса становится хорошей традицией. Мы вместе создаем мотивацию для появления новых объектов, претендующих на высокую художественную ценность, демонстрируем лучшие образцы янтарного искусства и в будущем надеемся стать законодателями трендов в данном направлении», — рассказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех, председатель организационного комитета AMBERFORUM 2018 Михаил Зацепин.
Церемония награждения победителей пройдет 10 июня на площадке III Международного экономического форума янтарной отрасли.
Более подробная информация о конкурсе представлена на сайте www.amberforum.ru.
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