Время собирать билеты и дарить картины: О чем писала «Вечерка» много лет назад

80 лет назад москвич по фамилии Забровский пополнил свою коллекцию билетов на метро. Каждый раз, когда открывались новые станции, он норовил проехаться на первом поезде. 13 марта 1938 года приняли пассажиров «Курская» и «Площадь Революции». «Вечерка» дала репортаж об этом в тот же день. А 13 марта 1976 года газета опубликовала заметку о другом коллекционере, чье собрание обогатило сокровищницу Третьяковки.

Уйти под землю первым

«Сегодня, в 5 часов 50 минут утра, впервые открылись для пассажиров двери новых станций метро — «Курская» и «Площадь Революции» Рано утром у входа в вестибюль станции «Курская» собралось человек 30–40. В большинстве это были прибывшие в Москву с дальними поездами. Многие из них и не подозревали, что в день их прибытия в Москве открывается новая линия метро, и очень обрадовались, узнав, что попали на «новоселье».

Обычно принято писать о «первом пассажире». Им оказался пенсионер Забровский, который был первым пассажиром и на открытии первой очереди метро (15 мая 1935 года. — «ВМ»), и на открытии станции «Киевская» (20 марта 1937 года. — «ВМ»). Забровский — большой энтузиаст метро и с гордостью хранит билеты первых поездок На станции «Площадь Революции» первых пассажиров встретили заместитель начальника Метростроя тов.

Абакумов и архитектор, автор проекта станции тов. Душкин. Пассажирам станция нравится. Возгласы: «Замечательно! Какая красота!» — слышатся все время. Пристально рассматривают скульптуры».

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(1938)

Икона щедрости

«Собрание древнерусской живописи Третьяковской галереи пополнилось замечательной коллекцией памятников искусства, переданной профессором Московского университета Надеждой Николаевной Сушкиной. Коллекция на протяжении многих лет любовно и тщательно собиралась ее мужем, художником Владимиром Александровичем Александровым , и была им завещана Третьяковской галерее. Среди памятников, переданных в дар галерее, — произведения, относящиеся к XV веку и созданные в традициях Андрея Рублева . Очень интересна также Новгородская двусторонняя таблетка конца XV — начала XVI веков — редкий вид древнерусских памятников, написанных на холсте и левкасе без доски. Собрание насчитывает 38 произведений. Они будут показаны на выставке, которая откроется в ближайшие дни».

(1976)