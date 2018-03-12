Ещё
Время собирать билеты и дарить картины: О чем писала «Вечерка» много лет назад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Время собирать билеты и дарить картины: О чем писала «Вечерка» много лет назад 

Вечерняя Москва 12 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
80 лет назад москвич по фамилии Забровский пополнил свою коллекцию билетов на метро. Каждый раз, когда открывались новые станции, он норовил проехаться на первом поезде. 13 марта 1938 года приняли пассажиров «Курская» и «Площадь Революции». «Вечерка» дала репортаж об этом в тот же день. А 13 марта 1976 года газета опубликовала заметку о другом коллекционере, чье собрание обогатило сокровищницу Третьяковки.
Уйти под землю первым
«Сегодня, в 5 часов 50 минут утра, впервые открылись для пассажиров двери новых станций метро — «Курская» и «Площадь Революции» Рано утром у входа в вестибюль станции «Курская» собралось человек 30–40. В большинстве это были прибывшие в Москву с дальними поездами. Многие из них и не подозревали, что в день их прибытия в Москве открывается новая линия метро, и очень обрадовались, узнав, что попали на «новоселье».
Обычно принято писать о «первом пассажире». Им оказался пенсионер Забровский, который был первым пассажиром и на открытии первой очереди метро (15 мая 1935 года. — «ВМ»), и на открытии станции «Киевская» (20 марта 1937 года. — «ВМ»). Забровский — большой энтузиаст метро и с гордостью хранит билеты первых поездок На станции «Площадь Революции» первых пассажиров встретили заместитель начальника Метростроя тов.
Абакумов и архитектор, автор проекта станции тов. Душкин. Пассажирам станция нравится. Возгласы: «Замечательно! Какая красота!» — слышатся все время. Пристально рассматривают скульптуры».
ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ «ВЕЧЕРКИ» ПРОШЛЫХ ЛЕТ ЧИТАЙТЕ НА ЮБИЛЕЙНОМ САЙТЕ
(1938)
Икона щедрости
«Собрание древнерусской живописи Третьяковской галереи пополнилось замечательной коллекцией памятников искусства, переданной профессором Московского университета Надеждой Николаевной Сушкиной. Коллекция на протяжении многих лет любовно и тщательно собиралась ее мужем, художником Владимиром Александровичем Александровым, и была им завещана Третьяковской галерее. Среди памятников, переданных в дар галерее, — произведения, относящиеся к XV веку и созданные в традициях Андрея Рублева. Очень интересна также Новгородская двусторонняя таблетка конца XV — начала XVI веков — редкий вид древнерусских памятников, написанных на холсте и левкасе без доски. Собрание насчитывает 38 произведений. Они будут показаны на выставке, которая откроется в ближайшие дни».
(1976)
Вечерняя Москва: последние новости
Кабинет директора музея как художественное высказывание Архив открывает двери на ночь и показывает автографы поэтов Музеи ждут волонтеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской20
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение