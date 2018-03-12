Москвичи смогут познакомиться с творчеством адыгейцев

Точку в номере ставят Надия Дзахмышева и Михаил Батыров из ансамбля народного танца «Адыги», вчера открывшие своим выступлением выставку «Республика Адыгея на Воробьевых горах».

Артисты поразили гостей мероприятия своим зажигательным танцем, исполненным на фоне выставленных в вестибюле станции «Воробьевы горы» национальных адыгейских костюмов и других предметов декоративно-прикладного искусства, исполненных с присущим этому народу богатством отделки.

До 30 апреля каждый пассажир московского метро, путешествующий по Сокольнической линии, может оценить традиционное декоративно-прикладное творчество лучших народных мастеров-ремесленников.