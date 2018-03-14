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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль современной поэзии
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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль современной поэзии 

Ревизор.ru 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
В рамках фестиваля состоятся два значимых события. 16 марта в 19.00 пройдет презентации первой книги стихов нижегородского автора Карины Лукьяновой «Преломление света». Также будет представлен свежий номер поэтической газеты «Метромост». В него вошли тексты нижегородских авторов, написанные за несколько месяцев после выхода в свет предыдущего номера. Как отмечают организаторы, газета выполняет важнейшую функцию фиксации и архивации литературного процесса.
17 марта в 18.00 в «Арсенале» состоится презентация книги из серии «Место речи» — «Четыре шведских поэта» (Рагнар Стрёмберг, Леннарт Шёгрен, Давид Викгрен, Пернилла Берглунд). На творческом вечере прозвучат стихи из нее, в том числе в оригинале. Своими впечатлениями поделится один из переводчиков книги Дмитрий Воробьев из Чебоксар.
Мероприятие рассчитано на слушателей старше 18 лет.
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