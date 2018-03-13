Воспитанники воскресной школы Сокольников посетили музей прикладного искусства

Темой экскурсии стали образы животных и птиц в различных видах традиционного искусства.

Экскурсию во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства совершили учащиеся 1-ой ступени воскресной школы, действующей на базе Храма Воскресения Христова в Сокольниках.

По словам организаторов мероприятия, экскурсия получила название «По неведомым дорожкам» и в ее рамках дети узнали много нового об истории и значении старинных образов в росписи, вышивке и в резьбе по дереву. Также вниманию ребят представили глиняные и деревянные игрушки таких известных центров как Дымково, Каргополь, Филимоново и других.

Интерактивное пространство музея погрузило юных жителей Сокольников в русские сказки и животных. Дети научились играть в старинные игрушки, а также познакомились со смешным медведем-«дергунчиком». В художественной мастерской ребята расписали каждый собственную глиняную свистульку, которую смогли забрать на память о посещении центра с собой.

Фото: предоставлено Храмом Воскресения Христова в Сокольниках.