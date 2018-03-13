Выставка голых скульптур открылась в Роттердаме

Выставка обнаженных скульптур в стиле гиперреализма открылась в музее Кюнстхал в Роттердаме во вторые выходные марта. Работы различных художников можно будет увидеть в течение четырех месяцев. В экспозиции представлены лучшие произведения этого направления за последние полвека.

На выставке можно ознакомиться с творчеством ранних американских пионеров гиперреализма от Джорджа Сигала до Дуэйн Хэнсон , австралийцев Рона Мьюка и Сэма Джинкса. Работа последнего, представляющая собой обнаженную женщину, по мнению специалистов, является самым известным произведением, представленным в музее.

Некоторые скульптуры легко спутать с живыми людьми, благодаря невероятному вниманию авторов к деталям человеческого тела — складкам на коже, положению волос и прочим мелочам. Самой смелой можно назвать скульптуру, демонстрирующую в подробностях женские гениталии.

Выставка продлится до 1 июля 2018 года. Цены на билеты — примерно от шести евро для студентов до 14 для взрослых.