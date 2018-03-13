В Пекине открылась художественная выставка молодых талантов «Новый взгляд на китайское искусство 2018»

Пекин, 12 марта / Синьхуа / — Первая передвижная выставка художественных произведений /изобразительное искусство, каллиграфия, фотография, декоративно-прикладное искусство/ «Новый взгляд на китайское искусство 2018» молодых талантов-стипендиатов Китайского государственного фонда искусств открылась сегодня в зале искусств музейного комплекса «Памятник тысячелетия» в Пекине. Фотографии Синьхуа/Ло Сяогуан

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Первая передвижная выставка художественных произведений /изобразительное искусство, каллиграфия, фотография, декоративно-прикладное искусство/ «Новый взгляд на китайское искусство 2018» молодых талантов-стипендиатов Китайского государственного фонда искусств открылась сегодня в зале искусств музейного комплекса «Памятник тысячелетия» в Пекине. Фотографии Синьхуа/Ло Сяогуан

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Первая передвижная выставка художественных произведений /изобразительное искусство, каллиграфия, фотография, декоративно-прикладное искусство/ «Новый взгляд на китайское искусство 2018» молодых талантов-стипендиатов Китайского государственного фонда искусств открылась сегодня в зале искусств музейного комплекса «Памятник тысячелетия» в Пекине. Фотографии Синьхуа/Ло Сяогуан

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Первая передвижная выставка художественных произведений /изобразительное искусство, каллиграфия, фотография, декоративно-прикладное искусство/ «Новый взгляд на китайское искусство 2018» молодых талантов-стипендиатов Китайского государственного фонда искусств открылась сегодня в зале искусств музейного комплекса «Памятник тысячелетия» в Пекине. Фотографии Синьхуа/Ло Сяогуан

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Первая передвижная выставка художественных произведений /изобразительное искусство, каллиграфия, фотография, декоративно-прикладное искусство/ «Новый взгляд на китайское искусство 2018» молодых талантов-стипендиатов Китайского государственного фонда искусств открылась сегодня в зале искусств музейного комплекса «Памятник тысячелетия» в Пекине. Фотографии Синьхуа/Ло Сяогуан

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Первая передвижная выставка художественных произведений /изобразительное искусство, каллиграфия, фотография, декоративно-прикладное искусство/ «Новый взгляд на китайское искусство 2018» молодых талантов-стипендиатов Китайского государственного фонда искусств открылась сегодня в зале искусств музейного комплекса «Памятник тысячелетия» в Пекине. Фотографии Синьхуа/Ло Сяогуан