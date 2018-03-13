Челябинский художник создал иллюстрации для сказки с оживающими картинками

В Перми выпустили детскую книгу с дополнительной реальностью. Её герои оживают, танцуют, поют и рассказывают истории, стоит лишь запустить на смартфоне специальное приложение. Персонажей для издания нарисовал художник из Челябинска Евгений Кораблин. 74.ru выяснил, что подтолкнуло иллюстратора принять участие в этом необычном проекте.

Книга «Дороги, дружба и немного сказки» с оживающими картинками рассчитана на детей 5–13 лет. Она рассказывает о приключении девочки Кати, которая попала в сказочный мир, где все истории и сны существуют на самом деле.

Рисунки челябинца ожили в книге

Автор проекта — директор пермской фирмы «Генезис» Екатерина Любимова — собрала творческую команду специалистов из разных уголков страны. Текст написал москвич Аркадий Мороз. Челябинец Евгений Кораблин создал для него иллюстрации. Мобильным приложением занимался петербургский разработчик. Ему помогали новосибирские программисты. А к прорисовке 3D-моделей подключили дизайнеров из Казахстана. Они продумывали персонажей на основе созданных челябинским художником образов.

Екатерина Любимова использовала современные технологии, чтобы вернуть детей от смартфонов к книгам

Книга расскажет о приключениях девочки Кати в сказочной стране

— Мы тщательно изучали сайты фрилансеров, смотрели работы профессионалов. Сравнивали, общались и выбрали лучших, — рассказывает Екатерина Любимова. — Увидели работы челябинского художника и попросили его прочитать книгу, представить героев. А потом он по описаниям в книге создал образы наших персонажей. Так появились наши иллюстрации. Процесс выглядел так: предварительный набросок —наши пожелания — окончательный вариант. Всё очень оперативно, что тоже очень важно в работе. Это наш первый творческий совместный опыт, будем продолжать работу, создавать следующую сказочную повесть.

Персонажи книги оживают, стоит лишь навести на них смартфон

Каждый рассказывает какую-то историю, поёт или даже танцует

Этим творческим экспериментом Екатерина Любимова решила помочь современным детям, которые не расстаются со смартфонами и планшетами, полюбить чтение книг. Современными технологиями она рассчитывает удивить и увлечь читателей.

3D-герои прячутся на каждой иллюстрации в книге

— Любовь к чтению делает ребёнка путешественником и исследователем, богатым на фантазии, новые идеи и успешные начинания, — рассуждает Екатерина Любимова. — Учит анализировать мир и удивляться. Герои нашей книги с помощью современных технологий из своей книжной реальности переходят в нашу действительность.

Для Евгения Кораблина это первый большой книжный проект

Для Евгения Кораблина это первый серьёзный проект. До этого он делал небольшие работы на заказ. Занимался росписью стен, граффити, лепкой, каллиграфией, резьбой по дереву и дизайном. В поисках интересной работы разместил портфолио на сайте фрилансеров, где его и нашли авторы детской книги.

До этого он занимался росписью стен и дизайном

— Я нарисовал несколько иллюстраций, им они понравились, и мы начали работу, — рассказывает Евгений Кораблин. — Мне высылали часть текста, я предлагал разные варианты иллюстраций. Образы придумывал сам по описанию персонажей в книге. Они рождались в голове при прочтении истории, и я сразу делал наброски. Вдохновляло само участие в таком проекте в качестве иллюстратора. Было очень интересно работать. Очень волнительно в самом начале, так как это первый мой опыт работы над большим проектом. Бывало, что рисовал день и ночь напролёт.

Образы героев рождались в голове во время прочтения истории

На их основе дизайнеры создавали 3D-персонажей для приложения

Первый тираж книги уже отпечатали в типографии