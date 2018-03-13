Выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм Революции»

В Музее архитектуры им. А. В. Щусева проходит выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм Революции», приуроченная к 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.

Авторская графика дополнена макетами, архивными видеоматериалами, фотографиями, документами, а также произведениями декоративно-прикладного искусства из музеев Москвы, Санкт-Петербурга и частных собраний. Большое количество предметов из фондов Музея архитектуры показывают впервые. Выставка проходит до 1 апреля.

Дополнительная информация

Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, 5/25, Анфилада главного здания. График работы: вт, чт с 13.00 до 21.00, ср, пт-вс с 11.00 до 20.00. Понедельник выходной. Стоимость билета: 300 рублей.