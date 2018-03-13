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Выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм Революции»
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Выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм Революции» 

Inmyroom 13 марта 2018
Фото: Inmyroom
В Музее архитектуры им. А. В. Щусева проходит выставка «Авангардстрой. Архитектурный ритм Революции», приуроченная к 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.
Яркая эпоха архитектурного авангарда 1920-1930-х годов представлена в работах выдающихся советских архитекторов и художников: таких как братья Веснины, Иван Леонидов, Константин Мельников, Николай Ладовский, Моисей Гинзбург, Илья и Пантелеймон Голосовы, Владимир Кринский и многих других.
Авторская графика дополнена макетами, архивными видеоматериалами, фотографиями, документами, а также произведениями декоративно-прикладного искусства из музеев Москвы, Санкт-Петербурга и частных собраний. Большое количество предметов из фондов Музея архитектуры показывают впервые. Выставка проходит до 1 апреля.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, 5/25, Анфилада главного здания. График работы: вт, чт с 13.00 до 21.00, ср, пт-вс с 11.00 до 20.00. Понедельник выходной. Стоимость билета: 300 рублей.
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