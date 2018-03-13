Ещё
Нереальная романтика: герои мультфильмов в реальной жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нереальная романтика: герои мультфильмов в реальной жизни 

Tlum.ru 13 марта 2018
Фото: Tlum.ru
Азербайджанская художница и иллюстратор Гюнель Гусейнова, известная под ником Guni, сначала публиковала фотографии улиц родного города. Но однажды ей пришла идея нечто совершенно нового. И она придумала проект «Они здесь, рядом…», где персонажи мультфильмов Disney проникли в реальный мир. Получилось очень романтично! Смотрите сами.
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: Художники превратили ВАЛЛ-И, Немо и других мультгероев в людей Художница превратила диснеевских героинь в принцесс plus size
Tlum.ru: последние новости
Художник рисует самую масштабную мультдраку в истории Художник изобразил известные социальные сети в виде принцесс Диснея Обзор мультфильма «Мэри и ведьмин цветок»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской20
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение