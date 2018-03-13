Нереальная романтика: герои мультфильмов в реальной жизни

Азербайджанская художница и иллюстратор Гюнель Гусейнова, известная под ником Guni, сначала публиковала фотографии улиц родного города. Но однажды ей пришла идея нечто совершенно нового. И она придумала проект «Они здесь, рядом…», где персонажи мультфильмов Disney проникли в реальный мир. Получилось очень романтично! Смотрите сами.

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