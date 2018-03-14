В областном центре наградили лауреатов конкурса фотографий «Самарский взгляд»

1,5 тысячи работ, 133 участника и 13 регионов России. В областном центре наградили лауреатов IX Городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». Часть работ могут посмотреть все желающие. Выставка открыта до 24 марта. Алена Власова расскажет подробности.

Человеческие эмоции и суровая техника, повседневность и глубокие смыслы. Фотография — искусство быстрого мышления и долгого размышления, говорят мэтры. И в этом — суть мастерства, которое можно оттачивать годами, но так и не приблизиться к идеалу. В этом году жюри конкурса «Самарский взгляд» как нельзя долго выбирало победителей, споря и откладывая принятие решений.

Владимир Вяткин. "Конкурс — это лотерея, это стечение обстоятельств. Кто члены жюри — имеет значение. Какое настроение у членов жюри — имеет значение. Фотоконкурс — это особое мероприятие, требующее лучших произведений. И выигрывает не тот, кто лучше фотографирует, а тот, кто лучше анализирует”, — считает председатель жюри конкурса, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня»

Вот она — минута славы для тех, кто обычно не попадает в объективы фотокамер, но смотрит на мир через них. Они и сегодня не выпускают из рук профессиональные инструменты. Лучшим, по мнению жюри, вручают дипломы и медали. Номинаций — семь. Работу «Добро пожаловать, путник» фотографа-любителя из Самары Алексея Голякова признали лучшей в разделе «Природа». Хотя он обычно фотографирует мотогонки, но дочь настояла выбрать апокалиптичный пейзаж.

"Она сказала: «Папа, отправляй ее, ее в любом случае выберут». Ну так и получилось. Это было неожиданно, реально неожиданно. Я знаю прекрасно, как я снимаю «спорт» — это моя сильная сторона, но вот «природу» — я не ждал", — делится Алексей.

Главные премии — за лучшую художественную и пресс-фотографии — достались авторам из Калуги и Новосибирска. Всего в этом году члены жюри рассмотрели 1,5 тысячи работ 133 фотохудожников из 13 регионов России. А за 9 лет на конкурс было отправлено больше 20 тысяч фотографий, в том числе и из-за рубежа.

”Таких конкурсов, как наш, в стране, наверное, 2-3. Такого уровня. И то, что в нашем конкурсе принимают участие довольно известные журналисты из других регионов и даже стран, это тоже говорит об уровне нашего конкурса. Вот так получилось, что «Самарский взгляд» шагнул за пределы губернии, и это же здорово и замечательно", — замечает председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова

Конкурсной программой «Самарский взгляд» не ограничивается. Участников ждут мастер-классы и творческие лаборатории. Выставка наиболее интересных работ свободна для посещения до 24 марта — в галерее «Новое пространство».

Выставка открылась, победителей наградили, а споры о работах еще долго не будут утихать, говорят организаторы. Планы на следующий год (для конкурса — юбилейный) есть, и они — грандиозные. Решено пригласить для участия фотографов из Германии, Америки, Китая, а также — впервые — школьников.