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Арт-Ямал наступает. Художники представят современное искусство
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Арт-Ямал наступает. Художники представят современное искусство 

ИА Север-Пресс 13 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде 19 марта откроют восьмую окружную выставку современного изобразительного искусства «Арт-Ямал». Мероприятие направлено на популяризацию и развитие современного изобразительного искусства в автономном округе.
Экспозиция является одной из крупных и значимых региональных проектов в сфере культуры. На ней представят творчество современных художников арктического региона: произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а также произведения современного искусства — перформанс и инсталляции. Тема выставки — «Северная цивилизация», отражающая этнографию, историю освоения, природу Ямала.
Во время выставки будет работать выставочный комитет по отбору работ на межрегиональную художественную выставку «Большой Урал» в Челябинске, а также состоятся творческие встречи, круглый стол, мастер-классы с участниками выставки и приглашёнными экспертами.
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс»» методист по связям с общественностью окружного Дома ремесел Олеся Сязи, проведение таких мероприятий, как «Арт-Ямал» создаёт благоприятные условия для обмена опытом, творческого общения, даёт возможность объединить творчество художников из различных муниципальных образований округа. Выставку в Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского можно посетить до 8 апреля.
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