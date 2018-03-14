Человек искусства: кто такие культурные волонтеры

Культурное волонтерство в последние годы набирает обороты, причем не только среди молодежи. В работе главных культурных площадок активно участвуют самые разные слои населения, а иногда и целые семьи. Кто такой музейный волонтер и какие функции он выполняет — в материале спецпроекта РИА Новости «Год волонтера».

Кто такой музейный волонтер?

Доброволец в музее — это незаменимый помощник и зачастую «лицо» учреждения. Волонтеры не только участвуют в организации крупных мероприятий, но и непосредственно общаются с посетителями, помогая им сориентироваться в экспозиции или отвечая на интересующие их вопросы.

Принято считать, что добровольцами в музеи приходят студенты старших курсов профильных вузов, которым необходима практика в своей области. На самом деле это далеко не так. В московских культурных учреждениях достаточно активно волонтерят как взрослые работающие люди, так и добровольцы «серебряного» возраста.

"Серебряные" волонтеры готовы полностью отдавать свое время и в точности выполнять все, что их попросят, и даже больше. Они очень активные и ответственные", — рассказала заместитель генерального директора компании «Мосгортур» Юлия Силенко.

Некоторые волонтеры привлекают к помощи и членов своих семей. В Политехническом музее, например, в этом процессе дети участвуют наравне со взрослыми.

"Некоторые приходят волонтерить даже с детьми. Или дети учатся у нас, а родители в это время заняты в музее, и мы за это какие-то занятия даем бесплатно", — поделилась руководитель волонтерской программы музея Александра Коперник.

Основные обязанности волонтеров

Спектр задач для добровольцев достаточно широк: начиная с участия в проведении крупных культурных фестивалей, как, например, «Ночь музеев» и «Ночь искусств», и заканчивая работой в архивах и научных отделах музеев.

"Музеев очень много: художественные, литературные, краеведческие, музеи квартирного типа, музеи-усадьбы с парковыми территориями. Соответственно, волонтер должен понимать, какую пользу он может принести в конкретном учреждении", — убеждена Силенко.

В основном волонтеров привлекают в музеи для работы с посетителями, особенно в дни большого наплыва людей. Помимо встречи гостей и помощи в ориентации в пространстве добровольцы проводят короткие экскурсии по 15-20 минут около самых значимых и интересных экспонатов.

Волонтеры также участвуют в социальных исследованиях музеев и проводят опросы среди гостей учреждений.

От экскурсий до научных экспериментов

В Политехническом музее добровольцы могут выбрать практически любой интересующий их вид деятельности. По словам Александры Коперник, здесь волонтеров считают полноценными сотрудниками и членами большого сообщества музея: «Мы отличаемся тем, что у нас есть волонтеры во всех фондах и подразделениях музея. Мы предоставляем им абсолютно разные возможности, вплоть до интеллектуального волонтерства и помощи на образовательных тренингах. У нас абсолютно любой человек может найти для себя дело».

В музее также функционирует несколько лабораторий, в которых регулярно требуется помощь волонтеров.

"У нас есть семь научных лабораторий, где регулярно проводятся занятия. Например, на экспозиции РДС проводят занятия по голографии, где можно сделать голограмму любимой небольшой вещи. Также у нас есть лаборатория биохакинга, где для детей проходят занятия «Молекулярный парфюмер», где они учатся делать духи. Основной костяк кружков и занятий для детей проходит на нашей площадке в КЦ «ЗИЛ», там расположены пять лабораторий, где каждый день проходят занятия для детей и ни один кружок не обходится без волонтеров", — отметила координатор волонтерской программы Политеха Екатерина Серова, добавив, что добровольцы могут попробовать свои силы и в уходе за рептилиями, рыбами, грызунами и насекомыми в лаборатории биологии.

По каждому из этих направлений от волонтеров не требуют исключительных и профессиональных знаний, так как вместе с ними работают научные сотрудники и кураторы музея, а перед тем, как приступить к своим обязанностям, добровольцы проходят курс обучения, где получают всю необходимую информацию.

Смена волонтера в Политехе обычно длится не менее двух часов. Такой интервал выбран неслучайно. По словам Екатерины, на это время заложен тот объем информации, который человек, далекий от науки, может запомнить и без труда воспроизвести перед посетителями. Помимо этого за такой интервал доброволец не успевает устать или «перегореть», а также забыть какие-то детали.

Волонтеры сами выбирают, сколько времени посвящать музейному добровольчеству, но минимальная смена связана с временем и силами, затраченными сотрудниками музея на инструктаж.

"Волонтер вправе выбирать минимальную смену, не объясняя причин, так как мы считаем, что у всех людей очень разный потенциал, и нам важно, чтобы ему было комфортно, потому что, только получая удовольствие от работы, он способен принести пользу музею", — подчеркнула Екатерина.

Для тех, кто любит спокойную и медитативную работу, не связанную с взаимодействием с большим количеством посетителей, подойдет волонтерство в научной библиотеке и в отделе хранения и учета экспонатов в фондохранилище Политеха.

"У нас есть занятия для всех", — заключила Екатерина.

PR и интерактив

Виды занятости на любой вкус можно найти и в Третьяковской галерее, куда набор волонтеров происходит каждые полгода.

"За это время человек может поучаствовать в очень разных проектах: от работы с посетителями до помощи научным сотрудникам, и самостоятельных задач, и в крупных мероприятиях, — рассказала куратор сообщества волонтеров музея Софья Аксенова.

По ее словам, волонтеры привлекаются к помощи в работе библиотеки галереи и научного архива, где помогают расшифровывать редкие документы и вносить дополнения в картотеку. Помимо этого добровольцы участвуют в работе различных отделов Третьяковки (например, PR и развития галереи) и осуществляют поиск материалов, необходимых для научных сотрудников музея.

В Дарвиновском музее волонтеры задействованы в интерактивном центре «Познай себя — познай мир», принимают участие в социальных и экологических праздниках, помогают в работе с пожилыми людьми и детьми с ограниченными возможностями, организуют проведение конференций и семинаров.

На два фронта

Добровольцы социально-волонтерского центра при Музее истории ГУЛАГа участвуют не только в жизни самого культурного учреждения, но и активно помогают его подопечным — жертвам политических репрессий. Например, добровольцы сопровождают их в медицинские учреждения, оказывают социальную поддержку и юридическую помощь, организуют досуг и работу по дому.

"Благодаря усилиям волонтеров наши подопечные ощущают заботу о себе и не чувствуют одиночества. Музей стал для них вторым домом, куда они могут обратиться с любой просьбой и получить поддержку", — поделилась руководитель центра Варвара Усаневич.

По ее словам, социальная направленность добровольческой организации музея — основная особенность и отличительная черта учреждения.

Волонтеры также помогают в расшифровке писем и документов, переводе текстов, систематизации и описании находок из экспедиций музея, сканируют издания научной библиотеки и участвуют в мероприятиях.