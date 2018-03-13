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ВДНХ открывает прием заявок на участие в третьем сезоне выставочного проекта «ВЗЛЕТ»
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ВДНХ открывает прием заявок на участие в третьем сезоне выставочного проекта «ВЗЛЕТ» 

АртГид 13 марта 2018
Фото: АртГид
Победители конкурса получат возможность организовать выставку на площади Промышленности ВДНХ, где установлен самолет Як-42, который станет площадкой проекта. Для участия в конкурсе, проходящем по пяти направлениям — дизайн, фотография, искусство, Art & Science, видеоарт — приглашаются художники в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году кураторами проекта станут дизайнер Эрик Белоусов (дизайн), фотограф Игорь Мухин (фотография), основатель и совладелец галереи рop/off/art Сергей Попов (искусство), руководитель сектора мультимедийных программ ГЦСИ Наталья Фукс (Art & Science), руководитель отдела кино— и медиаискусства ГМИИ им. Пушкина Ольга Шишко (видеоарт). Отбирать претендентов будут сами кураторы. Прием заявок по направлениям Art & Science, дизайн и искусство будет осуществляться до 30 апреля 2018 года, а по направлениям видеоарт и фотография до 31 мая 2018 года. Правила проведения конкурса и дополнительная информация доступны на сайте ВДНХ. Проект «ВЗЛЕТ» стартовал на ВДНХ 21 мая 2016 года. Его основная цель — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры.
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