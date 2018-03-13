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На уроженца Оренбуржья Алекса Долля ополчились активистки Femen
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На уроженца Оренбуржья Алекса Долля ополчились активистки Femen 

АиФ-Оренбург 13 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В Вадуце Княжества Лихтенштейн активисты движения FEMEN забросали российско-швейцарского художника Алекса Долля и директора Национального музея Лихтенштейна Райнера Фоллькоммера черными цветами.
Сторонникам движения не понравилась идея уроженца Оренбурга провести первый в Лихтенштейне конкурс красоты, приуроченный к Международному женскому дню. Культурное событие, посвященное женской красоте и обаянию, должно было произойти в рамках выставки «Цветы и красавицы», сообщает РИА «Регнум». Многие поддержали задумку художника, однако во время церемонии открытия выставки часть зрителей закидала Долля бумажными черными цветами.
По словам художника, протестующие кричали, что современной женщине не нужно быть красивой и ей не надо дарить цветы.
Несмотря на протестную акцию, конкурс красоты состоялся, и победительнице вручили корону.
Кстати, за всю историю Лихтенштейна в стране не проходило не одного конкурса красоты.
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