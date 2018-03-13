Российский художник-миниатюрист создает скульптуры на кончике грифеля карандаша (ФОТО)

О мини-скульптурах на кончике карандаша, которые создает уфимский художник Салават Фидаи, знает уже весь мир. Заказы на работы этого мастера поступают из Европы, Америки, Азии. С ювелирной точностью он создает миниатюрные шедевры из маленьких хрупких материалов, это удивительно крошечные изображения символов стран и известных людей.

Фидаи удается на кончике карандаша воссоздавать в мельчайших деталях Эйфелеву башню, и еще многое. Благодаря своим уникальным творениям он уже известен не только в Башкирии. Канал HBO заказал Салавату целую коллекцию скульптур по сериалу «Игры престолов», выставка которой успешно прошла в Сингапуре, Таиланде и Малайзии.

Instagram в своем официальном аккаунте несколько раз публиковал фотографии уникальных работ уфимского художника.

Миниатюрист вырезает крошечные символы разных стран, портреты, скульптуры знаменитых мастеров мира, животных, героев мультфильмов. Разглядеть эти произведения на кончиках грифелей карандашей практически невозможно — их размер может быть не более полмиллиметра.

Персональные выставки Салавата Фидаи периодически проходят по всему миру. В Европе, Америке, Азии. В Дубае, например, его работы увидели более миллиона человек.

Сейчас микроскульптуры удивляют любителей искусства в США, пишет

Салават рассказывает, что процесс создания таких скульптур подобен медитации: «Я одновременно очень сосредоточен и расслаблен. Я отключаюсь от всего внешнего мира, и вся моя вселенная сжимается до размера игольного ушка. Мне кажется, что я переношусь в другую реальность».

По профессии Салават Фидаи юрист, однако четыре года назад он уволился и решил заняться творчеством. Теперь его миниатюрные работы коллекционеры покупают за немалые суммы. Цены за миниатюры — от 30 тысяч рублей, но мастер, осознавая, в чем разница между художником и ремесленником, делает только то, что ему интересно.

По словам Фидаи, на создание одной работы у него уходит от нескольких дней до двух недель. Самой кропотливой работой он считает «Железный трон».

Для миниатюр он использует карандаши разных производителей. «Твердость тоже разная, но чаще это HB или H. Цветные грифели более мягкие и хрупкие. Они подходят только для простых объектов. Раньше скульптуры вырезал из грифеля диаметром 5 мм. Сейчас работаю с обычным 2 мм грифелем. Делал несколько скульптур из грифелей механических карандашей 0,5 мм и 0,35 мм. Но мне было некомфортно работать в таком масштабе. Я не гонюсь за рекордами. Мне важнее качество и художественная составляющая», — рассказал художник.

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Авг 23, 2017 в 8:59 PDT Публикация от Salavat Fidai (@salavat.fidai)

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Июн 28, 2016 в 2:01 PDT Публикация от Salavat Fidai (@salavat.fidai)

Окт 24, 2017 в 9:11 PDT