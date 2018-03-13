Ещё
Библиотека приглашает на мастер-класс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Библиотека приглашает на мастер-класс 

Наш Теплый стан 13 марта 2018
Фото: Наш Теплый стан
Библиотека № 169 «Проспект» приглашает любителей рисования на мастер-класс «Картина за 3 часа: Пейзаж»!
Приглашаются все желающие. Возраст: от 16 лет.
Мероприятие состоится 24 марта в 11.00.
Продолжительность: 3 часа.
Запись обязательна: +7 (495) 438-95-10.
Занятие проведет ведет член Союза художников, преподаватель академической живописи МГХПУ имени Строганова, заведующий кафедрой общехудожественных дисциплин Национального Института Дизайна — Валентин Сергеевич Дмитриев.
Мастер-класс состоится при условии записи не менее 6-ти человек.
Наш Теплый стан: последние новости
Любителей фотографировать из ЮЗАО приглашают на мастер-класс В центре «Спутник» появилось «Дивное дерево» Молодые избиратели в Москве получат билеты на концерты звезд
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской20
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение