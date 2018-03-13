Библиотека приглашает на мастер-класс 

Библиотека № 169 «Проспект» приглашает любителей рисования на мастер-класс «Картина за 3 часа: Пейзаж»!
Приглашаются все желающие. Возраст: от 16 лет.
Мероприятие состоится 24 марта в 11.00.
Продолжительность: 3 часа.
Запись обязательна: +7 (495) 438-95-10.
Занятие проведет ведет член Союза художников, преподаватель академической живописи МГХПУ имени Строганова, заведующий кафедрой общехудожественных дисциплин Национального Института Дизайна — Валентин Сергеевич Дмитриев.
Мастер-класс состоится при условии записи не менее 6-ти человек.