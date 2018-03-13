Мария Нидзельская: «Аудиовизуальный портрет города — новый жанр современного искусства»

Вы автор нескольких проектов, реализованных во Владивостоке. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе.

Наше творческое объединение занимается, в основном, культурными мероприятиями. Основа нашей деятельности — это социальные проекты — мы провели с 2014 года десятки мероприятий, в том числе, посвящённых инженерному творчеству — «Робофесты» — соревнования по робототехнике. Также была организована экскурсия по объектам урбанистического искусства, где были показаны разные объекты — от примитивных граффити до монументальных памятников. Экскурсия завершилась рок-концертом. Это была бесплатная акция. Среди других мероприятий хочется отметить первый в нашей практике — фестиваль Современного искусства, который мы провели, получив молодёжный грант (около 100 тыс. рублей). Фото: newsmir.info

Кого привлекаете? Наверное, молодых художников? Конечно, художников. Но, на мой взгляд, наиболее сильные в творчестве не всегда молодые люди, скорее олд-скул. Но сейчас, благодаря Центру современного искусства «Заря», появилась молодёжь, действительно подающая надежды. Мне нравится творчество, искусство. Хочется в этом участвовать, поощрять, поддерживать молодежь. Как вы вышли на Мариоса Иоанну Элиа? И почему именно во Владивостоке, а не в других региональных городах он реализовал свой проект? Мариос Иоанну Элиа — греческий композитор. Известным он стал в 2011г., после премьеры мирового проекта «Автосимфония», который прошёл в Германии, в городе Мангейм на огромном пространстве в 65 тыс. кв. м. — то есть 10 футбольных полей. В этом проекте было задействованы автомобили, несколько симфонических оркестров. К проекту готовились около трех лет. Были учтены все детали — от гудков автомобилей, вплетенных в симфонию, до лазерного 3D шоу. Мангейм, благодаря этому проекту, претендует получить в 2025 г. звание культурной столицы Европы. И я не могла не откликнуться на предложение Мариоса и не принять участия в масштабном проекте для нашего города, региона и вообще для нашей страны. Для меня это важно и ценно. Искусство, в основном, притягивает меценатов. Проект осуществился благодаря арт-резиденции. У нас в стране и в вообще мире не так много таких резиденций. Фото: news.sputnik.ru Арт-резиденции? Что это такое?

Такие институты, которые приглашают к себе художников, музыкантов или кураторов, дают возможность какое-то время пожить в определённом месте, изучить его и что-то сделать: например, написать картину или создать какой-то проект. В случае с Мариосом — это абсолютно новый жанр, который называется аудиовизуальный портрет города. И первое в своём роде — произведение о Владивостоке. У Мариоса есть теория «поли-идеальности» — о том, что звуки, которые мы считаем дисгармоничными, какофоничными, могут быть вплетены в музыку. Причём, как мне кажется, в последнее время было модно — из гармонии творить хаос. Меня вдохновило произведение Мариуса потому что он из хаоса собрал гармонию. В его проекте в итоге нет ни одного случайного звука. Каждый звук, имеющий свою ноту и тональность, вписан в произведение не случайно. Во Владивостоке было записано более 600 разных городских звуков и звуки природы. Мы даже записывали, как вода шумит подо льдом, как «беседует» тигр. Но это второй этап, а на первом — Мариос записал мелодию, которую он создал под впечатлением о Владивостоке, и её исполнили все существующие в городе оркестры, ансамбли, певцы. А мелодию для аудиовизуального портрета города он записывал в течение месяца. Сначала Мариос планировал записать 3-минутный аудио-портрет города, а в итоге вышел 6-минутный. Вместе с ним работал фильм-мейкер Костас Николас, он всё это снимал на камеру и в итоге получился кинопроект. Во Владивостоке состоялось 15 презентаций его произведений. На всех презентациях он выступал с лекциями. Презентации были адресованы разной аудитории, на площадках, непохожих друг на друга: это и Центр современного искусства «Заря», и молодёжная библиотека, и ночной клуб, и филармония, и Пушкинский театр. Зрители были очень довольны. У нас город отзывчивый, особенно когда в него верят. Фото: vladi-room.ru Вы рассказали о проекте, и все-таки, как Мариос, грек — попал во Владивосток? Мариос приехал к нам из Кипра. Он ещё в детстве слышал о Владивостоке, так как жил на море и знал известные точки мира, связанные с морем, порты. У Владивостока уникальная история: он был закрытым городом, потом его открыли, и вообще он один из развивающихся городов океанского азиатского региона. Мариуса прельщала эта необычная история. Ему интересен Владивосток в холодное время года. В первый раз он приезжал в феврале — марте, в межсезонье, чтобы записывать звуки, когда зима переходит в весну. Во второй раз он приехал в декабре. Мы предлагали ему приехать летом, когда тепло. Но море и пляжи он видит каждый день. Зимний звуковой портрет получился мощный, с атмосферой сырого климата. Теперь Мариос намерен приехать и летом, чтобы создать летний портрет. Скорее всего, летний портрет будет другим — мягче, легче, женственнее.

Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь нашим читателям. Если вы увлекаетесь чем-то, просто участвуйте в этом. Когда ты что-то начинаешь делать, то потом есть чем гордиться и есть, о чём вспомнить. Не стесняйтесь делать какие-то шаги и даже ошибки. Я бы посоветовала обратить внимание на резиденции, поездки, путешествия, так как это вдохновляет на творчество и расширяет кругозор.