В галере «Беляево» открылась изобретений великого итальянского художника

Экспозиция под названием « Леонардо да Винчи . Художник. Инженер. Ученый. Гений» посвящена техническому таланту известнейшего художника эпохи Возрождения.

Многие технические изобретения Леонардо да Винчи обогнали на столетия свое время. Самолет, танк, парашют, спасательный круг, водолазный скафандр… Вот далеко не полный список разработок гения, которые стали вполне привычными лишь для жителей второй половины прошлого века. Кстати, наш современник британский энтузиаст-парашютист Эдриан Николас в 2000 году совершил удачный прыжок с 3000 метровой высоты с парашютом, конструкцию которого разработал Леонардо да Винчи в 1483 году. Проблема использования такого парашюта сейчас лишь в одном — он получается очень тяжелым.

Но если использовать большинство изобретений в том виде, в каком они были задуманы, сейчас уже не имеет смысла, то в качестве интересных учебных пособий, знакомящих с основами инженерной мысли, они незаменимы. Это поняли наши соотечественники, и несколько лет назад Дмитрий Сухоренок собрал команду единомышленников, вместе с которыми он приступил к воссозданию творений технического гения Леонардо да Винчи.

Это оказалось не просто, так как далеко не все задумки мастера дошли до нас вместе с точными расчетами. Их пришлось делать заново по сохранившимся чертежам. Кроме того, некоторые машины планировались столь огромных размеров, что их невозможно было бы разместить в пространствах выставочных залов. Пришлось некоторые модели делать в уменьшенном виде. При этом практически все модели, представленные в экспозиции, а их более пятидесяти, находятся в рабочем состоянии. Лишь некоторые виды оружия, лишены частей механизмов, придающих им убойную силу.

Экспозиция с самого начала задумывалась как интерактивная, чтобы ребята могли убедиться на собственном опыте в том, что это — работает! И дети с энтузиазмом восприняли идею авторов. Малышам очень нравится поднимать кого-нибудь из взрослых на механическом лифте, крутя всего одной рукой ручку подъемного механизма. Разные способы откачивания воды из импровизированных водоемов тоже вызывают бурю восторга. Военный барабан, сделанный по принципу «ни шагу назад» тоже надолго не остается без внимания. А когда первый восторг, вызванный необычными на вид, но такими действенными механизмами, проходит, у ребят возникает желание узнать — а как же это работает? И они начинают искать ответы на размещенных около экспонатов стендах.

Взрослая аудитория тоже скучать не будет. Во-первых, на изобретения просто приятно посмотреть, а заодно и провести ассоциации с хорошо знакомыми нам инструментами, а во-вторых, в экспозиции рассказывается о тайнах нашего времени, которые могут оказаться связанными с творчеством Леонардо да Винчи, что, несомненно, заставит призадуматься любителей таинственного. И конечно, не обошли вниманием создатели выставки и художественное творчество великого живописца, напомнив посетителям об известных и не очень полотнах кисти Леонардо да Винчи и его учеников, находящихся в коллекциях крупнейших музеев мира.

По выходным дням для всех желающих будут проводиться экскурсии. Посетить выставку можно до 29 апреля.