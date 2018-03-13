Guardian: бронзовую статую человека-зомби установят перед входом в лондонский Музей науки

ЛОНДОН, 13 марта. / ТАСС /. Бронзовую 3,5-метровую статую канадской модели Рика Дженеста , более известного как человек-зомби, планируют установить у входа в лондонский Музей науки. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

32-летний канадец прославился в определенных кругах тем, что покрыл почти каждый сантиметр своего тела татуировками. Причем многие из этих тату изображают анатомию и различные внутренние органы самого Дженеста. Ему удалось таким образом создать своего рода образ живого скелета, который пользуется особой популярностью у неформальной молодежи всего мира.

Как отмечает глава музея Иан Блэтчфорд , статуя человека-зомби будет установлена в связи с открытием новой галереи, в которой будут представлены более 2,5 тыс. медицинских артефактов, возраст которых в некоторых случаях достигает 500 лет. По словам Блэтчфорда, «это будет величайший музей истории медицины на планете», а образ канадской модели отлично туда впишется. Открытие новой галереи планируется на осень 2019 года.

Создаст статую, по данным издания, известный британский художник и скульптор Марк Куинн. Скульптор считает что, канадская модель олицетворяет собой «смесь уличной культуры, науки и искусства».

"Этот музей является смесью знаний, искусства и чуда, — рассказал Куинн газете. — Я надеюсь на то, что моя скульптура сможет обогатить эти три элемента".

Марк Куинн приобрел известность благодаря своим смелым и экстравагантным творениям. Так, в 2000 году специально для итальянского дизайнера модной одежды Миуччи Прада он создал уникальный замороженный сад в миланском «Fondazione Prada», в 2005 году на пьедестале Трафальгарской площади он установил памятник беременной художнице-инвалиду Элисон Лэппер, в 2012 году копия этой статуи была установлена в центре стадиона на открытии Параолимпийских Игр в Лондоне. Выставки художника проходили в крупнейших музеях и галереях Великобритании, в ирландском Музее современного искусства, в Монреале, Базеле и Монако.