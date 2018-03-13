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В Восточном Дегунине отметят юбилей Кустодиева
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В Восточном Дегунине отметят юбилей Кустодиева 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В библиотеке № 37 Восточного Дегунина 15 марта состоится лекция, посвященная Борису Кустодиеву, «Богатырь русской живописи». Также гостей ждет видеопрезентация с репродукциями картин русского художника. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.
— Встреча приурочена к 140-летию со дня рождения великого художника, — поделилась Луцовская. — Александр Бенуа как-то сказал, что «настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, варварская „драка красок“, русский посад и русское село», и весь этот красочный мир можно будет увидеть на полотнах художника во время презентации.
Лекция начнется в 11.30. Посещение бесплатно, предварительная регистрация не требуется. Адрес библиотеки № 37: ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)
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