В центре «Спутник» появилось «Дивное дерево»

В молодежном центре досуга и спорта «Спутник» состоялся творческий вечер, где любители живописи рисовали «Дивное дерево».

В этот день в творческой мастерской правили бал кисти и краски, сообщается на социальной странице центра «ВКонтакте». Задание было непростым, нужно было нарисовать дерево жизни, судьбы, жизненного опыта, воззрения, так, как каждый себе его представляет. Здесь важна не только фантазия, но и внутренний мир художника. Его философский взгляд на простые и сложные вещи.

У всех получились интересные работы. А самое главное-праздничное настроение и новые впечатления!