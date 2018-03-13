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В центре «Спутник» появилось «Дивное дерево»
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В центре «Спутник» появилось «Дивное дерево» 

Наш Теплый стан 13 марта 2018
Фото: Наш Теплый стан
В молодежном центре досуга и спорта «Спутник» состоялся творческий вечер, где любители живописи рисовали «Дивное дерево».
В этот день в творческой мастерской правили бал кисти и краски, сообщается на социальной странице центра «ВКонтакте». Задание было непростым, нужно было нарисовать дерево жизни, судьбы, жизненного опыта, воззрения, так, как каждый себе его представляет. Здесь важна не только фантазия, но и внутренний мир художника. Его философский взгляд на простые и сложные вещи.
У всех получились интересные работы. А самое главное-праздничное настроение и новые впечатления!
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