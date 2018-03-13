В нашем районе проходит выставка работ художника-первоклассника

Это первая персональная выставка юного художника Алексея Якубовского. Она называется «Я люблю рисовать» и проходит в отделении начальной школы образовательного комплекса № 2072.

Картины Алексея были не раз представлены на выставках школьного и районного масштаба, однако авторская выставка юного таланта организована впервые. Самый любимый жанр маленького художника — это пейзажи. Здесь можно проявить максимальную фантазию и творческую свободу, считает Алексей.

Естественно, что самым любимым уроком в школе для него является рисование, рисованию же мальчик посвящает и все свое свободное время, посещая кружки по изобразительному искусству. Алеша изучает самые разные техники рисования — живопись масляными красками, пастелью и другими материалами. Алексей Якубовский действительно любит рисовать, поэтому мы надеемся увидеть в будущем и новые работы юного художника.

Фото — школа № 2072.