Первоклассники побывали в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского РАН

В марте ученики 1 класса «В» школы № 1980 посетили Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН . Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В марте учащиеся 1 «В» класса посетили Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН. Дети увидели образцы пород и минералов, узнали их происхождение, и для чего они нужны.