Первоклассники побывали в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского РАН 

В марте ученики 1 класса «В» школы № 1980 посетили Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
В марте учащиеся 1 «В» класса посетили Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН. Дети увидели образцы пород и минералов, узнали их происхождение, и для чего они нужны.
Минералогическое собрание Государственного Геологического музея им. В. И. Вернадского — одно из старейших в мире. Первая коллекция поступила в 1755 году от Демидовых. На этом основании музей считается старейшим в Москве. Оно объединило коллекции Московского университета (более 25 000 образцов) за 1759—1930 годы, Московской горной академии, существовавшей в 1920-е годы (около 10 000 образцов), Московского геологоразведочного института (около 25 000 образцов) за 1930—1988 годы. Экспозиции музея более 200 лет служили великолепным наглядным пособием для обучения студентов Московского университета и Московского геологоразведочного института. Именно в университете вокруг В. И. Вернадского в 1890—1910 годы собрались талантливые исследователи, среди которых были А. Е. Ферсман, Я. В. Самойлов, П. К. Алексат.