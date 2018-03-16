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Плакаты победителей конкурса ОНФ «День выборов» появились на улицах 73 регионов РФ
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Плакаты победителей конкурса ОНФ «День выборов» появились на улицах 73 регионов РФ 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Работы, которые победили в конкурсе предвыборных плакатов Общероссийского народного фронта (ОНФ), появились на улицах и социальных объектах в 73 субъектах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.
"В 73 субъектах плакаты выпущены тиражом в общей сложности свыше 47,5 тыс. экземпляров — в формате как небольших стикеров, так и огромных баннеров. На плакаты уже обратили внимание, например, жители Кирова, Махачкалы, Уфы, Орла, Вологды, Калуги, Москвы и Владикавказа", — говорится в сообщении.
В ОНФ уточнили, что плакаты появились в более чем 12 тыс. социальных объектах.
"Своеобразная выставка социальной рекламы появилась также в 90 вагонах метро, на 43 железнодорожных платформах и на пяти вокзалах, в 6.5 тыс. автобусах, троллейбусах и трамваях по всей стране", — отмечается в пресс-релизе.
Конкурс плакатов «День выборов» стартовал 23 января 2018 года, оргкомитет получил более 6,5 тыс. работ со всей России. По итогам выбрали 50 лучших работ, первая десятка авторов стала победителями, остальные 40 — лауреатами конкурса. Лучшие работы отбирались по трем номинациям: «Школьники», «Любители» и «Профессиональные художники или студии». В ОНФ уточнили, что самому младшему участнику четыре года, а самому старшему — 82.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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