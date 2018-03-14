В Венеции откроется музей Казановы

В родном городе знаменитого на весь мир итальянского авантюриста, обольстителя, путешественника и писателя Джакомо Казановы откроется посвященный ему музей. После смерти Казановы прошло ровно 220 лет, однако, его жизнь по сей день окутана ореолом таинственности.

Интерес к фигуре этого неординарного персонажа, который общался с Вольтером, мадам де Помпадур и Моцартом, был наделен незаурядными способностями алхимика, дипломата, философа, а также успел побывать секретным агентом, по-прежнему высок. Музей, который, как на машине времени, перенесет посетителей в загадочный XVIII век, распахнет свои двери в комнатах роскошного Палаццо Пезаро Папафава 2 апреля — в день рождения самого известного венецианского сердцееда и автора откровенных мемуаров «История моей жизни».

Это будет не традиционное хранилище множества экспонатов, а полноценная экспозиция, которая введет посетителей в таинственный мир Казановы, образ которого организаторы обещали воссоздать максимально правдоподобно. В шести залах музея будет представлена его насыщенная биография.

Завершается выставка посещением спальни знаменитого обольстителя, без которой, как считают авторы проекта, экспозиция была бы неполноценной. Кульминацией, как ожидается, станет «встреча» с виртуальным Казановой, который лично попрощается с посетителями на разных языках.