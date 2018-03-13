Первый частный музей гармони открылся в Туле

ТУЛА, 13 марта. / ТАСС /. Первый частный музей «Гармони Деда Филимона» открылся в Туле. В его экспозиции представлено более 100 экспонатов XIX-XX веков, в том числе музыкальные инструменты из Италии, Германии.

"Музей гармони стал первым в регионе частным учреждением культуры, посвященном этому виду музыкальных инструментов. Ранее существовали экспозиции при Тульской гармонной фабрике и в мемориальном музее Николая Белобородова , изобретателя тульской гармони. Музея, представляющего в целом историю создания различных инструментов из этого ряда, в Туле не было", — рассказал журналистам директор музея Сергей Кузнецов во вторник во время презентации экспозиции.

Музей расположился на втором этаже старинного особняка в центре Тулы, напротив кремля, что, по словам Кузнецова, удобно для организации экскурсий. В основе экспозиции — частная коллекция, которая насчитывает более 100 предметов. «Здесь собраны музыкальные инструменты, отражающие путь, по которому шло развитие гармони от миниатюрных гармошек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов ХХ века. Представлены Саратовские, Орловские, Елецкие, Вологодские, Нижегородские, Бологоевские гармони, резухи и тальянки, есть инструменты из Италии, Германии», — отметил он.

Присутствовавший на презентации генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, советник министра культуры РФ Михаил Брызгалов предложил включить музей гармони в состав Ассоциации. «В нее входят уже около 50 музеев по всей стране. Мы помогаем проводить выставки, представляем музыкальную культуру России за рубежом на различных конференциях, пригласим вас, и вы расскажете об опыте создания такого музея», — сказал Брызгалов.