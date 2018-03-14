Выставка «Игрушки моего детства» откроется в Краснодаре

В экспозиции — антикварные и винтажные куклы и игрушки XIX — XX вв. из частной коллекции Марины Беляковой . К числу редких экземпляров коллекции относятся кот из блокадного Ленинграда, выполненный из обрезков ткани, кукла Лиза, принадлежавшая семье известного режиссера Немировича-Данченко, кукла, привезенная в 1945 году из Берлина в качестве трофея советским солдатом, пупс, ставший героем публикации в петроградской газете в 1926 году, знаменитая кукла-гимнастка 50-х гг. известного скульптора и художника Льва Сморгона. Кукла Соня в начале XX в. проживала в детской комнате роскошной усадьбы под Царицыным. Революция разорила семью и её были вынуждены обменять на продукты. Так она попала в рабочее семейство. На выставке также можно увидеть «долгожителя» коллекции — куклу Галку, которой уже более 120 лет. Ее голова была изготовлена из фарфора на знаменитой французской фабрике Армана Марселя, а туловище на шарнирах из композитного материала в 1894 году. В зале музея представлена и первая советская кукла «узкой специализации»: «спортсменка», «школьница», «врач» и другие.

Выставки частной коллекции антикварных и винтажных кукол и игрушек Марины Беляковой с успехом проходили в Ярославле, Владимире, Калининграде, Новгороде, Екатеринбурге, Минске, Бресте, Новосибирске, Омске, Барнауле, Архангельске. Посетителей ждут в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко с 15 марта по 22 апреля по адресу: Красная, 15, 2-й этаж.