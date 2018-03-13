На Волоколамке открылась экспозиция работ известного художника

В выставочном зале МГХПА им. С. Г. Строганова начала действовать выставка портретов работы народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, профессора Виктора Шилова . Об этом говорится в сообщении администрации вуза.

«Особое место в творчестве Шилова отведено работе с портретами. Миссией художника стало возрождение и продолжение лучших традиций русской портретной школы», — отмечается в сообщении.

Выставка, которую свободно смогут посетить все желающие, продлится до 23 марта. Выставочный зал находится по адресу Волоколамское шоссе, 9. (ак)