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На Волоколамке открылась экспозиция работ известного художника
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На Волоколамке открылась экспозиция работ известного художника 

Управа района Сокол города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В выставочном зале МГХПА им. С. Г. Строганова начала действовать выставка портретов работы народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, профессора Виктора Шилова. Об этом говорится в сообщении администрации вуза.
«Особое место в творчестве Шилова отведено работе с портретами. Миссией художника стало возрождение и продолжение лучших традиций русской портретной школы», — отмечается в сообщении.
Выставка, которую свободно смогут посетить все желающие, продлится до 23 марта. Выставочный зал находится по адресу Волоколамское шоссе, 9. (ак)
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