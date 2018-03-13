Музей заповедника «Аркаим» превратят в пирамиду майя с дополненной реальностью

В историко-культурном заповеднике «Аркаим» намерены реконструировать здание Музея природы и человека. Кубообразное строение с колоннами, контрастирующее со степью, превратят в фантастическое здание, напоминающее средневековые мавзолеи, пирамиды майя, зиккураты Месопотамии. Внутри его оборудуют по последнему слову техники.

— Существующее здание музея начали проектировать в 90-е и построили в 2005 году. Одна из проблем — окна. Они совсем не функциональны, при этом прямые солнечные лучи вредны для экспонатов. Их просто заложат кирпичом, — рассказала корреспонденту 74.ru научный сотрудник заповедника «Аркаим» Мария Макурова. — На стенах уберут штукатурку, которая уже сейчас нуждается в обновлении. Кровля будет сделана так, чтобы люди через перископы смогли наблюдать за современным ландшафтом, а с помощью технологий дополненной реальности увидеть флору и фауну аркаимских времён.

Сейчас здание выглядит так Музей изменится и внутри. Выставку создали как временную к приезду Дмитрия Медведева Владимира Путина . В ней отражены несколько эпох: от железа и бронзы до этнографии.

— Новая экспозиция будет посвящена непосредственно «Аркаиму»: уникальности архитектуры, технологиям производства, которые использовали его жители, их изобретениями, например колеснице, судьбе аркаимцев, истории открытия памятника и как его защищала общественность, а также современному мифотворчеству, — добавила Мария Макурова.

Сегодняшняя выставка была собрана более 10 лет назад как временная

Музей будет организован по принципу open space: в нём уберут большинство стен и перегородок, чтобы зоны выставок, сувениров, библиотеки, кафе оказались открытыми. Гости также смогут увидеть фонды музея и как работают хранители, при этом все экспонаты будут надёжно защищены высокопрочными стеклянными перегородками и шкафами.

Проект подразумевает и обустройство ландшафта вокруг музея пешеходными тропами, смотровыми башнями и арт-объектами, например сайгак-парком, состоящим из скульптур живших здесь когда-то сайгаков и вытесненных хозяйственной деятельностью человека.

Средства на проектирование музея получены с гранта, выигранного год назад. Сотрудники «Аркаима» готовят обращение в администрацию области для поддержки проекта, рассчитывают сметы. По минимальным подсчётам, его реализация обойдётся в 25 миллионов рублей.