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Виртуальную экскурсию по Русскому музею проведут в библиотеке №156 района Орехово-Борисово Северное
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Виртуальную экскурсию по Русскому музею проведут в библиотеке №156 района Орехово-Борисово Северное 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 13 марта 2018
Фото: Борисовские пруды
Районная библиотека №156, расположенная в районе Орехово-Борисово Северное, пригласила всех желающих на необычную экскурсию 20 марта.
Образовательное мероприятие будет посвящено годовщине со дня открытия Русского музея, который находится в Санкт-Петербурге и в этом году отмечает свое 120-летие. Для участников встречи проведут виртуальную экскурсию по залам музея, расскажут про его особенности и познакомят с самыми значимыми экспонатами. Сотрудники библиотеки №156 подготовили масштабную программу, на которой никому не будет скучно.
Встреча пройдет в здании библиотеки по адресу: ул. Домодедовская, д.1., к.1. Подробную информацию о виртуальной экскурсии можно узнать на официальной странице читальни в социальных сетях.
Фото: библиотека №156
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