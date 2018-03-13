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В Северном Тушине откроется «Гик-лекторий»
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В Северном Тушине откроется «Гик-лекторий» 

Префектура СЗАО города Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В библиотеке №227 на улице Героев Панфиловцев 18 марта с 16.00 до 19.00 состоится лекция «Комиксы. Что это? И зачем они вам?» в рамках открытия «Гик — Лектория». Выступит известный художник Даниил Кузьмичев.
— Пусть вас не обманывает это несерьёзное название — «комиксы», — говорит Даниил Кузьмичев. — Многим они представляются некими «глупыми детскими книжками про супергероев». Я расскажу, что такое комикс на самом деле. Почему тысячи читателей и художников выбирают для себя эти «истории в картинках». И что же такого они находят в комиксах, чего не могут дать им другие виды искусств и способы подачи информации.
Вход свободный. Справки по тел. : (495) 494-21-56. Библиотека №227: ул. Героев Панфиловцев, 12, корп.1.
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